Diego Armando Maradona non c’è più. E il mondo intero è sotto shock per la scomparsa del più grande dieci di tutti i tempi, il migliore di tutti i tempi per chi l’ha visto giocare e sullo stesso piedistallo nel corso degli anni ha messo solamente Pelé. Proprio il mito brasiliano è stato tra i primi leggendari uomini dello sport e del calcio a tributare il proprio addolorato omaggio per la scomparsa del Pibe de Oro. Un tweet commosso e che suona anche come un augurio: “È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”. Ecco tutti i tweet e i messaggi social dei campioni e degli sportivi che stanno rendendo omaggio alla scomparsa di Maradona.