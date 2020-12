Negli esami tossicoligici effettuati sui campioni non ci sarebbero tracce di droghe o alcool, come inizialmente si temeva, ma un cocktail di psicofarmaci, alcuni dei quali con interazioni anche gravi a livello cardiaco. Ricordiamo infatti che l’autopsia di Maradona ha decretato la morte per “edema polmonare acuto legato ad una insufficienza cardiaca cronica riacutizzata e cardiomiopatia dilatativa”. I farmaci in questione sono venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexone. La venlafaxina è un antidepressivo potente che si usa per contrastare gli stati d’ansia e gli attacchi di panico, ma come effetto collaterale può provocare aritmia cardiaca; la quetiapina è un antipsicotico contro la schizofrenia, le manie, il disturbo bipolare e per il controllo di dipendenze da varie sostanze, ma non dovrebbe essere somministrato a pazienti con patologie cardiache o colpiti in precedenza da ictus (ricordiamo che Maradona aveva subito poco prima un delicato intervento al cervello); il levetiracetam è specifico per il trattamento dell’epilessia, ma può causare intorpidimento, perdita dell’equilibrio e depressione (un malessere che aveva già colpito Maradona prima del ricovero in ospedale, e quindi a sua volta non particolarmente indicato); infine il naltrexone è un oppioide utilizzato per combattere la dipendenza dall’alcool, ma può causare a sua volta depressione, interazione con tutti gli altri psicofarmaci e tachicardia, tra i numerosi effetti collaterali.