Lutto in Senegal che riguarda il mondo del calcio. E’ morto a soli 42 anni Papa Bouba Diop, ex calciatore della nazionale africana. Un personaggio in qualche modo legato anche all’immaginario italiano. Fu lui infatti l’eroe e il giustiziere della Francia campione del mondo in carica e campione d’Europa – (con percorsi dove in entrambi i casi sconfisse l’Italia) – che si presentò piena zeppa di fuoriclasse al Mondiale 2002 di Corea del Sud e Giappone.