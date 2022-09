Calcio

Mourinho, rapper per un giorno: il tecnico della Roma compare nel video di Stormzy mentre si sente una sua dichiarazione

CALCIO - José Mourinho, allenatore della Roma, ha partecipato al video dell'ultima canzone di Stormzy, rapper britannico, dal titolo "Mel Made Me Do It". Il tecnico portoghese richiede il silenzio portandosi un dito davanti alla bocca. E in sottofondo si sente una sua dichiarazione famosa risalente ai tempi del Chelsea: "Preferisco non parlare, se parlo finisco nei guai".

00:00:29, 35 minuti fa