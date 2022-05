Il mondo del calcio olandese piange Jody Lukoki, attaccante di 29 anni ex Ajax. Ad annunciarlo è il Twente, squadra che l'aveva messo sotto contratto nel luglio 2021 fino al febbraio 2022. Le cause del decesso sono ancora ignote. "Questa mattina l'FC Twente ha ricevuto la terribile notizia della morte di Lukoki. Il club è scioccato e profondamente scioccato da questo tragico evento. L'FC Twente augura ai suoi cari tanta forza per elaborare questa profonda perdita".

Ad

Jody Lukoki era un esterno offensivo classe 1992 che nel 2018 affrontò il Milan, quando vestiva la maglia del Ludogorets.

Serie A Lotito: "Nemmeno coi biglietti gratis stadio Lazio sarebbe pieno" UN' ORA FA

Chi era

Nato in Congo, è emigrato in Olanda insieme ai genitori e al fratello a causa della guerra. Inizia a giocare a calcio nello VVA/Spartaan di Haarlem, nel VV Young Boys di Bos en Lommer e nelle giovanili dell’Ajax. A soli 17 anni debutta nel campionato olandese, poi viene ceduto in prestito al Cambuur e nel 2015 si trasferisce nel campionato bulgaro per giocare con il Ludogorets. Poi l’esperienza sfortunata allo Yeni Malatyaspor, infine il trasferimento al Twente. E' stato nel giro delle nazionali olandese e congolese.

Schick, doppietta con un gol alla Bergkamp: Hoffenheim-Leverkusen 2-4

Calcio Morte Roveri, la squadra: "Aiuteremo tuo figlio, lo faremo capitano" UN' ORA FA