I rapporti tra i due club potrebbero però incrinarsi di nuovo. Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha infatti parlato della condizione fisica del nuovo acquisto lanciando un messaggio contro i bianconeri. Lo stato di forma di De Ligt non è ancora ideale e la colpa secondo il tecnico è proprio della Juventus: “Gli ho parlato dopo l’allenamento e ha detto che l’allenamento è stato il più duro degli ultimi quattro anni. Allo stesso tempo, è stato duro, ma non così duro. Normale per il dottor Broich. Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione, e ho sentito che in Italia poi non è facile tenersi in forma. Dobbiamo lavorare duramente con lui...”. Aldilà delle reazioni dell’ambiente bianconero, Nagelsmann ha lanciato un segnale forte a tutto il calcio italiano. Forse sarebbe il caso di ascoltarlo.

