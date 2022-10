Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Anversa: fermato per un controllo, era alla guida della sua Mercedes con una patente non valida. Il 34enne centrocampista belga ex Cagliari, Roma e Inter - come riporta il portale belga Het Nieuwsblad - è stato sottoposto a un breve interrogatorio al termine del quale è stato rilaasciato. La sua auto è stata messa sotto sequestro. L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì, intorno a mezzogiorno.

"Nei confronti di Nainggolan pendeva un provvedimento di divieto di guida che era appena terminato - spiega il portavoce della polizia di Anversa, Wouter Bruyns, come riportato da Het Nieuwsblad - ma non aveva ancora sostenuto l'esame per riottenere la patente. Purtroppo queste cose succedono con sempre maggiore frequenza".

