Reduce dalla sconfitta in campionato al San Paolo contro il Sassuolo , il Napoli cerca l'immediata rivincita sul campo del Rijeka in Europa League: " Sarà una gara difficile - dice ai microfoni di Sky Gennaro Gattuso , che poi parla anche di Osimhen -. Ha dimostrato fin da subito di essere forte, deve essere un po' più tranquillo quando va faccia a faccia con gli avversari o quando protesta platealmente con gli arbitri. Noi non dobbiamo avere alibi, dobbiamo pensare a come migliorare e a sbagliare il meno possibile. Dobbiamo pensare a noi stessi ".

"Non siamo noi a parlarne, noi dobbiamo solo pensare a lavorare in settimana. Ci tirano pochissimo in porta e ci deve bruciare perdere partite come quelle con l'AZ o col Sassuolo. Non dobbiamo pensare a quello che dicono fuori Castel Volturno, ma solo a migliorare".