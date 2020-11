Omaggio notturno di Dries Mertens a Diego Maradona. L'attaccante del Napoli la notte scorsa, dopo la partita di Europa League, è andato in via De Deo, nei Quartieri Spagnoli, a deporre un mazzo di fiori sull'altare allestito dai tifosi davanti al murales dell'asso argentino. Mertens, come si vede in un video sui social realizzato da un tifoso che era lì, è sceso dall'auto e ha depositato i fiori, poi ha fatto qualche passo indietro e si è fermato a guardare il grande murales che prende tutta la facciata del palazzo.