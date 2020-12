Calcio

Napoli, parla De Laurentiis: "Infortunio Osimhen? FIFA e UEFA non sono all'altezza"

NAPOLI - Il presidente Aurelio De Laurentiis si scaglia ancora contro gli organi del calcio mondiale FIFA e UEFA: "Hanno mandato in giro giocatori per partite inutili. Chi sta alla FIFA e alla UEFA non è all'altezza".

