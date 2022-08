Mondiali in Qatar. Una rassegna a cui purtroppo non parteciperà l'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini ma gli azzurri avranno comunque modo di lavorare e sfruttare quello stop, come ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: "C’è in previsione per la Nazionale il progetto di rivedersi per 10 giorni. E per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima dell'inaugurazione del Mondiale. Mancini avrà a disposizione tanti giovani per mettere su la migliore squadra possibile e cominciare una nuova fase di preparazione. Sono previste in questi dieci giorni due amichevoli". La fine di agosto è ancora lontana ma il campionato di Serie A ha già disputato due giornate per poi fermarsi in occasione dei. Una rassegna a cui purtroppo non parteciperà l'Icampione d'Europa dima gli azzurri avranno comunque modo di lavorare e sfruttare quello stop, come ha detto il presidente della Federcalcio: "C’è in previsione per la Nazionale il progetto di rivedersi per 10 giorni. E per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima dell'inaugurazione del Mondiale. Mancini avrà a disposizione tanti giovani per mettere su la migliore squadra possibile e cominciare una nuova fase di preparazione. Sono previste in questi dieci giorni due amichevoli".

Nell'intervista rilasciata a RaiRadiuno, il presidente della Federcalcio spiega che uno dei due test dovrebbe essere in casa della vicina Albania: "Avremo una riunione tecnica in settimana per capire i desiderata del nostro staff tecnico. Molto probabilmente un'amichevole sarà quella a Tirana con l'Albania. Poi potrebbe esserci una sorta di mini ritiro di preparazione nei paesi dell'Arabia Saudita o continuare la nostra preparazione qui in Italia".

Il presidente Gravina ha poi commentato l'inizio anticipato del campionato di A, che potrebbe essere replicato l'anno prossimo in vista poi degli Europei 2024: "C'era un po' di scetticismo alla vigilia di questo campionato, ma le preoccupazioni per le temperature, anticipi e preparazioni sono state spazzate via e hanno lasciato spazio a una certezza. Il campionato è partito con grandissimo seguito dei tifosi e nelle migliori condizioni possibili. Credo che questo sia da ripetere nella prossima stagione, ma dipende dalle proposte della Lega di Serie A. È comunque da non dimenticare che alla fine ci sarà l'Europeo di Germania 2024". E ancora: "Di nuovo stiamo riscoprendo la voglia di calcio. Tanta gente è presente all'interno degli stadi, c’è entusiasmo e consapevolezza da parte delle nostre società di offrire un prodotto anche diverso legato all'entusiasmo e alla voglia di divertire".

