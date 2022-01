Tempo di conferenza stampa per Roberto Mancini che ha così inaugurato lo stage di Coverciano della Nazionale. Diversi i temi trattati, in primis la convocazione di Balotelli e le alternative in attacco.

Tante le domande rivolte al CT relativamente a Balotelli: "Giusto valutare chi non veniva chiamato da tempo tipo Mario o altri. Questo stage può essere una buona cosa. La porta della Nazionale è sempre aperta a tutti. Se ci sono giocatori che possono aiutarci siamo ben felici di questo." Qualcuno definisce la chiamata dell'ex Milan come un gesto di disperazione e il tecnico di Jesi risponde a tono: "Se la disperazione è quella prima dell'Europeo, va bene. Forse quando siamo disperati diamo il meglio, quindi va bene, ma non credo sia questa una situazione di disperazione.

Mario Balotelli, Roberto Mancini, Nazionale Italiana, Italia, Getty Images Credit Foto Getty Images

"A livello tecnico lui è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un po' di vista e vederlo dal vivo un paio di giorni può essere molto più utile. Poi un giocatore deve anche integrarsi in un gruppo già costruito, questo è un altro aspetto importante. Non mi deve promettere nulla, come io non devo promettere nulla a lui. Credo sia felice di essere qui e lo valuterò, tutto qui." ha concluso sull'attaccante.

Repubblica Ceca-Italia, Europeo Under 21, 24 marzo 2021: esultanza Gianluca Scamacca (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Mancini si è sbilanciato su Scamacca: "Noi abbiamo sempre creduto in lui. Ha qualità tecniche e fisiche. Ora sta anche facendo gol con continuità e questo è importante per un ragazzo giovane. Tutto può essere, ci può stare che possa giocare. Dipenderà anche dalla condizione dei giocatori a marzo"

Joao Pedro in azione con la maglia del Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Infine su Joao Pedro e la scelta del centravanti: "Io lo conosco per averlo visto giocare, è in Italia da tanti anni. Ha delle qualità tecniche importanti, è un giocatore bravo e se è qui ci può stare. Sul centravanti, dobbiamo essere pronti a tutto: tra ottobre e e novembre ci siamo trovati con tanti infortunati, spero di averli tutti a disposizione. Solo questo. Se li abbiamo tutti a disposizione sono abbastanza tranquillo".

