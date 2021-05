Roberto Mancini è pronto a prolungare il contratto con la Federazione fino al 2026, anno in cui si disputeranno i Mondiali in Stati Uniti, Messico e Canada: il commissario tecnico rimarrà quindi alla guida della Nazionale almeno per altri 5 anni. Il sì ufficiale con relativo annuncio - precisa il Corriere dello Sport - sono attesi nelle prossime ore.