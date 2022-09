Al Patini di Castel di Sangro,. Un passo avanti per la Nazionale di Paolo Nicolato dopo la sconfitta per 2-0 di giovedì scorso contro l'Inghilterra , anche se i problemi di concretezza sotto rete e di continuità di ritmo di gioco vanno ancora risolti. Gli azzurrini chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a. L'attaccante del Lecce colpisce con un sinistro strepitoso al volo dopo un pasticcio della difesa nipponica e fulmina Sasaki. A inizio ripresa arriva la rete di Fujio, che pareggia di testa sugli sviluppi di un corner, tuffandosi sul sinistro sbilenco di Kato. L'Italia crea più degli avversari, sfiorando il nuovo vantaggio ancora con Colombo, ma il risultato non cambia più.