È il calciatore simbolo della Nazionale francese, trascinatore della squadra campione del mondo e che cerca uno storico bis tra pochi mesi. Ed è forse anche per questo che Kylian Mbappé ha messo il veto per comparire in uno shooting fotografico previsto dalla selezione transalpina senza aver stabilito un compenso da lui ritenuto consono. Si tratta di una controversia con la FFF (Federazione Francese di Football) sui diritti di immagine, che è tornata in auge dopo essere esplosa già a marzo e che dai piani alti del calcio d'oltralpe vogliono cercare di risolvere il prima possibile.

È per questo che il presidente federale Noel Le Graet, che in un primo tempo aveva ribadito di non voler cambiare gli accordi prima dei Mondiali di Qatar, ha raggiunto il ritiro di Clairefontaine e parlato con giocatori, dirigenti e il CT Deschamps. Un incontro che sembra aver dato i suoi frutti, tanto che la Federcalcio ha poi emanato questo comunicato: "La FFF è lieta di lavorare alle linee guida di un nuovo accordo che consentirà di garantire i propri interessi tenendo conto delle preoccupazioni e delle legittime convinzioni espresse dai suoi giocatori".

