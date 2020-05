Nedved su Mourinho: "Mi voleva e l'avrei seguito ovunque, ma non all'Inter"

Curioso retroscena svelato dall'ex giocatore e attuale dirigente della Juventus. “Sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions, ma il suo piano non funzionò"

Pavel Nedved ha la Juventus nel DNA. È come scoprire l'acqua calda, direte giustamente voi, ma l'aneddoto che ci ha regalato l'ex giocatore e oggi vicepresidente bianconero lo conferma una volta di più. Come ha raccontato sulle pagine di Tuttosport, il nativo di Cheb aveva ricevuto le avances di Josè Mourinho in persona mentre era sul finire della sua avventura a Torino. "Pavel, non puoi smettere. È uno spreco. Hai ancora tanto da dare al calcio e hai ancora da prendere. Mi piacerebbe che venissi da me all’Inter, vogliamo vincere la Champions. Che ne pensi?”. Queste le parole dello Special One per provare a convincere Nedved. Che però rifiutò.

José sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions perché non l’avevo mai vinta, ma il suo piano non funzionò. Non potevamo essere compatibili. Lo avrei raggiunto in qualsiasi altra squadra del mondo ma all’Inter no, non avrei potuto farlo.

Dopo 327 presenze, 65 gol e svariati trofei in bianconero (ma non la Champions), Nedved appese gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2008/09. Inutile dire come si concluse l'annata successiva in casa nerazzurra...

