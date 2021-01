Un breve video nel quale si sottopone a un tampone (il 50esimo complessivo come precisa lui stesso) e qualche immagine degli invitati, in numero limitato e rigorosamente distanziati tra loro. Così Neymar, tra il serio e l'ironico, risponde sui social a tutti coloro che nei giorni scorsi avevano polemizzato durante nei suoi confronti. L'attaccante brasiliano del Paris Saint Germain era finito nella bufera per avere organizzato una presunta festa, in occasione dell'ultimo dell'anno, in violazione delle norme anti-Covid 19.