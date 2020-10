Qualche giorno fa, in una partita del campionato norvegese fra Valerenga e Kristiansund, Flamur Kastrati (attaccante del Kristiansund) ha pensato bene di offendere l'allenatore della squadra avversaria chiamandolo "Fin****io".

Oltre alla multa e alle scuse pubbliche, il commento di Flamur è risutalto inopportuno per due volte. La prima perché sottintende un'omofobia che nel 2020 occupa ancora larga parte del pensiero comune, e la seconda perché "un fin****io", come li chiama lui, in campo c'era e lo stava pure arbitrando.