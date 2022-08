Pierre-Emerick Aubameyang, El Pais, infatti, l’attaccante del Barcellona è stato picchiato, minacciato con armi e sbarre di ferro e derubato. Tutto questo nella sua abitazione di Castelldefels, nella città catalana. Gli autori dell’agguato sarebbero almeno quattro ladri incappucciati, entrati in casa dal giardino. A chiamare la polizia pare sia stata la moglie, anche lei minacciata. Niente hanno potuto per impedire il furto di preziosi gioielli dalla cassaforte. Sembra infatti che i criminali abbiano legato e tenuto a terra sia il giocatore che la donna. I Mossos si sono messi alla ricerca del gruppo ma ancora non li hanno rintracciati. che secondo alcuni potrebbe partire in direzione Chelsea , ha trascorso una notte da incubo. Come ha raccontato, infatti, l’attaccante del Barcellona è stato. Tutto questo nella sua abitazione di Castelldefels, nella città catalana. Gli autori dell’agguato sarebbero almeno quattro ladri incappucciati, entrati in casa dal giardino. A chiamare la polizia pare sia stata la moglie, anche lei minacciata. Niente hanno potuto per impedire il furto di preziosi gioielli dalla cassaforte. Sembra infatti che i criminali abbiano legato e tenuto a terra sia il giocatore che la donna. I Mossos si sono messi alla ricerca del gruppo ma ancora non li hanno rintracciati.

Ad

Barcellona nelle ultime settimane è diventata una città pericolosa per i calciatori. Prima di Aubameyang, già Robert Lewandowski era stato preso di mira seppur con un’azione meno spaventosa. Il centravanti ex Bayern era stato assalito da tre uomini mentre era alla guida e questi gli avevano sottratto l’orologio dal valore di 75 mila euro. Per sua fortuna, i Mossos avevano recuperato subito l’oggetto e arrestato i ladri.

Liga Lewandowski lancia il Barcellona: altra doppietta e 4-0 al Valladolid 16 ORE FA

Nagelsmann: "Bayern con Inter e Barça? Siamo nel girone della morte"

Champions League Da Mbappé a Lewandowski, da Mané a Salah: urna tremenda per le italiane 25/08/2022 ALLE 19:42