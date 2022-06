Una nuova copppa europea, la quarta, che andrebbe ad aggiungersi a Champions, Europa e Conference League . E lo stravolgimento totale della formula della Supercoppa europea. Sarebbero queste, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Equipe, le nuove idee dell'UEFA che potrebbero trovare attuazione a partire dal 2024, anno in cui entrerà in vigore anche il nuovo format di Champions. Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio in cosa consisterebbe la quarta competizione europea.