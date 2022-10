La Superlega non molla, anzi rilancia. A22 ha nominato nella giornata di ieri un nuovo CEO: A22 ha nominato nella giornata di ieri un nuovo CEO: il tedesco Bernd Reichart ha già parlato mercoledì dei temi più importanti che andrà a toccare la nuova organizzazione. Ora lo ha fatto di nuovo al quotidiano spagnolo El Pais: il suo primo pensiero è quello di impegnarsi in un ampio dialogo con tutti gli attori del calcio europeo.

Ad

Superlega e Champions

Calcio Al-Khelaifi: "In Ucraina la gente muore e si parla di Superlega" 31/03/2022 ALLE 10:59

"La verità è che è già iniziato oggi il dialogo, con le chiamate e con le persone che raccolgono la mano che abbiamo teso. E’ molto viva, esiste qualcuno che dice che è morta, ma quando ripeti tante volte le cose sorgono sospetti. Dico con sicurezza che in Europa ci sono dei club che condividono la visione di Juventus, Real Madrid e Barcellona e ora hanno la possibilità di far valere ciò che pensano. No, non giocherebbero entrambe le competizioni, mentre il discorso è diverso per i campionati nazionali"

Parliamo di una competizione internazionale in settimana, che non tocca il campionato"

Finanziamento Jp Morgan

"Non esiste. Abbiamo iniziato in una certa misura da zero. Ma anche la situazione è cambiata. Mentre un anno e mezzo fa dovevamo fare i conti con la minaccia della UEFA di essere espulsi dalle competizioni, ora, con una certa protezione legale, avremo un quadro legale sicuro per poter difendere gli interessi dei club"

Escludere la Superlega dopo dialogo con Uefa

"Non sarebbe sensato escludere questa possibilità, ma non è quella a cui aspiro, perché credo che il calcio europeo per club possa dare di più, debba dare di più e abbia un futuro glorioso. È la competizione per club che ha una portata e un potenziale globali".

Cherubini: “Reazioni contro Agnelli per la Superlega? Quando sei la Juve...”

Serie A Gravina: "Juve fuori dalla Serie A se va avanti la Superlega" 23/03/2022 ALLE 12:40