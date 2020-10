Un nuovo dietrofront legato all'emergenza coronavirus è ormai alle porte: il Premier Giuseppe Conte è pronto a far approvare il nuovo DPCM. Il confronto definitivo con Regioni e rappresentati degli Enti locali è previsto in serata, ma il futuro dello sport amatoriale in Italia sembra ormai essere chiaro: si va verso un nuovo stop. Non vengono toccati, al momento, il dilettantismo e l'attività sportiva giovanile, al momento libera di andare avanti.