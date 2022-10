Calcio

Olanda, L'Ajax si ferma prima del Napoli: 1-1 contro il Go Ahead Eagles, highlights

OLANDA - Gli olandesi, a quota 3 punti nel Gruppo A di Champions League, hanno giocato in casa contro il Go Ahead Eagles per l’ottava giornata di Eredivisie. La squadra allenata da Alfred Schreuder non è riuscita a vincere ed è stata fermata dagli ospiti sul risultato di 1-1: al gol di Klaassen sul finire del primo tempo, ha risposto Willumsson al 78′.

00:01:25, 15 minuti fa