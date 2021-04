Calcio

Olanda. L'Ajax torna a vincere dopo ko con Roma, 1-0 al Waalwijk e +11 sul PSV: gli highlights

OLANDA - I Lancieri sono scesi in campo per la 29^ giornata dell’Eredivisie. Vittoria di misura, e sudata, firmata Haller per la squadra di ten Hag che ha sconfitto 1-0 il Waalwijk e si porta a +11 sul PSV in testa alla classifica.

00:01:23, un' ora fa