Uno dei momenti più attesi dell'anno sta per arrivare: mancano pochi giorni, infatti, per. Un premio che assume ancora più importanza dato il momento storico e la pandemia da Covid 19 che stiamo vivendo e che, di fatto, ha fatto saltare l'edizione precedente del 2020. Conteranno molto le competizioni europee e, sicuramente, avranno parecchio peso le coppe nazionali giocate queste estate: Copa America ed Europei , vinti da. Di seguito, vediamo tutte le curiosità e gli approfondimenti della cerimonia più elegante della stagione.

La cerimonia di assegnazione del premio al miglior giocatore al mondo si svolgerà a Parigi il 29 novembre con inizio alle 19:30. Le votazioni per decidere si sono chiuse alla fine di ottobre, circa un mese fa.

Oltre al premio più atteso verranno assegnati anche:

Da qualche anno, abbiamo imparato che, più che il calciatore più forte in assoluto, anche i premi vinti con Club e Nazionale avranno un grande peso specifico., dunque, resta il favorito numero 1: gol a raffica con il Barcellona (in una stagione povera di vittorie per i blaugrana), Copa America vinta da protagonista e trasferimento di mercato dalla Spagna alla Francia, destinazione Paris Saint Germain . Dall'altra parte, invece, c'è l'italianocapace di conquistare trofei come Champions League, Supercoppa Europea ed Europeo con l'Italia ma che non gode di un appeal internazionale.