Pallone d'oro tornerà ad essere assegnato. France Football, infatti, decise di non tenere in piedi il baraccone nella passata stagione, lockdown. Con una stagione 2020-2021 più normale, anche se tra molte virgolette, il premio di “miglior giocatore dell'anno” tornerà a vivere a fine 2021. France Football ha già ufficializzato la data delle nomine e la data della cerimonia. Dopo l'anno di “pausa” nel 2020, iltornerà ad essere assegnato., infatti, decise di non tenere in piedi il baraccone nella passata stagione, considerando l'annata macchiata dal covid e, soprattutto, le prestazioni dei singoli giocatori e delle squadre stravolte dal. Con una stagione, anche se tra molte virgolette, il premio di “miglior giocatore dell'anno” tornerà a vivere a fine 2021. France Football ha già ufficializzato la data delle nomine e la data della cerimonia. L'Italia può sperare con Jorginho

Venerdì 8 ottobre verrà svelata la lista dei 50 nominati alla vittoria del Pallone d'oro, la cerimonia di premiazione si svolgerà invece lunedì 29 dicembre al Theatre du Chatelet di Parigi (dalle 20.30). A presentare la serata sarà l'ex giocatore Didier Drogba. Come l'ultima volta, verrà assegnato anche il Pallone d'oro in versione femminile, oltre al Trofeo Yashin al miglior portiere e il Trofeo Kopa al miglior giovane.

Qualificazioni Mondiali Europa Jorginho si racconta a Players' Tribune: Brasile, Italia e i milkshake... 02/09/2021 A 09:24

La lista dei nominati, come detto, verrà ufficializzata solo l'8 ottobre, ma tutti gli addetti ai lavori sono sicuri che la sfida per il Pallone d'oro sarà tra due giocatori. Da una parte il detentore del titolo, Lionel Messi, dall'altra Jorginho. Messi ha vinto solo la Copa del Re col Barcellona, ma ha conquistato la Copa America con l'Argentina (suo primo titolo internazionale con l'Albiceleste). Jorginho, invece, ha conquistato Champions League e Supercoppa europea col Chelsea, oltre all'Europeo con la Nazionale italiana. Nonostante questo palmarès, però, il favorito tra i due resta sempre Messi.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Qualificazioni Mondiali Europa Jorginho: "Pallone d'Oro? Mi godo il momento, poi vediamo" 31/08/2021 A 15:00