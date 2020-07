Dopo la comunicazione ufficiale di France Football di non poter assegnare nell'anno 2020 il Pallone d'oro - a causa della stagione molto frammentata - alcune squadre hanno risposto. Una su tutte il Barcellona con un: "Comprendiamo, sappiamo già chi è il migliore...".

Niente Pallone d'oro? Comprendiamo. Dopotutto sappiamo già chi è il migliore. [Barcellona]

La Liga è finita e il Barcellona è rimasto con un pugno di mosche in mano visto il 2° posto raccolto, subendo la rimonta (post lockdwon) del Real Madrid. Messi però si è dato il suo da fare: 25 gol realizzati con l'argentino che ha vinto l'ennesima classifica cannonieri della Liga, la quarta consecutiva. La 7a della sua carriera, diventando così primatista assoluto del campionato spagnolo. Non solo, ha chiuso la stagione con 20 assist (l'ultimo contro l'Alavés non gli è stato assegnato): il secondo in assoluto in questa annata dopo Thomas Müller (21, in Bundesliga). Messi è riuscito a battere il record di assist di Xavi in una singola stagione ed è entrato nei libri dei record ancora una volta...

Liga Da 0 a 10 il pagellone della Liga 2019-2020: trionfo Real Madrid, Messi da record, disastro Espanyol DA 4 ORE

Sarebbe bastato per vincere il Pallone d'oro? Ovviamente il risultato della Champions sarebbe stato l'ago della bilancia per capire a chi assegnarlo... E in questa stagione erano in tanti i contendenti, fino alla scelta di France Football di non assegnare più l'ambito premio vista la stagione molto strana causa Covid.

Il Barcellona però si 'consola' così, anche con una vena di ironia. Dopotutto, Messi è anche il primatista di Palloni d'oro vinti: ben 6, l'ultimo proprio nel 2019. Per il Barça è lui il migliore e per voi?

Play Icon WATCH Klopp: “Messi meglio di Maradona e Pelè ma il Pallone d’Oro lo meritava Van Dijk” 00:01:11

Liga Niente 11 su 11 per il Real, a Messi il Pichichi, Getafe fuori dall'Europa: tutti i verdetti DA 19 ORE