Niente Pallone d'Oro nel 2020 causa stop per il Covid-19: è la prima volta che accade dal 1956

France Football, la rivista che da oltre 60 anni istituisce il premio individuale più celebre del calcio mondiale, ha annunciato che per la prima volta dal 1956 nessun calciatore riceverà l'ambito riconoscimento.

Niente supersfida fra Messi e Cristiano Ronaldo, nè tantomeno alcuna cerimonia di premiazione dinanzi al solito parterre di stelle e vip nella consueta location di Parigi. La pandemia globale Coronavirus impone lo stop forzato anche al Pallone d’Oro, che per la prima volta dal 1956 non sarà assegnato a nessun fuoriclasse del calcio. Il board di France Football, la rivista sportiva che assegna da oltre 60 anni al giocatore che più si è distinto nell'anno solare, ha comunicato con una nota questa decisione senza precedenti ed anomala, che non poteva che in un annata tormentata e straordinaria come quella segnata dal virus Covid-19.

Calcio Calciomercato: Borussia Dortmund, ufficiale l'ingaggio di Jude Bellingham, operazione da 30 milioni DA 2 ORE

Play Icon WATCH Da Buffon a Maldini passando per Iniesta, i 10 campioni che non hanno mai vinto il Pallone d'Oro 00:02:30

Serie A Romelu Lukaku meglio di CR7, Ronaldo e Shevchenko: nessuno segna come lui in trasferta al primo anno DA 2 ORE