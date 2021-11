Lionel Messi? Ne è certo il quotidiano spagnolo Marca che, alla viglia Lewandowski che partiva leggermente favorito nella corsa al Pallone d'oro. Era stato proprio Marca a presentare una lista dei votanti che avrebbero certificato È fatta per il Pallone d'oro a? Ne è certo il quotidiano spagnoloche, alla viglia della cerimonia di premiazione di Parigi , annuncia il vincitore del 2021. Non è ancora ufficiale, ovviamente, ma dalle ultime indiscrezioni e dagli ultimi conteggi, infatti, l'argentino avrebbe superatoche partiva leggermente favorito nella corsa al Pallone d'oro. Era stato proprio Marca a presentare una lista dei votanti che avrebbero certificato il successo del polacco . E invece...

Sempre secondo Marca, la lotta per la vittoria è stata quella tra Messi e Lewandowski, con gli altri giocatori molto lontani dalle prime due posizioni. Lewandowski lo avrebbe meritato nel 2020, dopo aver trascinato il Bayern alla vittoria della Champions, ma 'paga' nel 2021 il deludente Europeo con la Polonia, eliminata addirittura alla fase a gironi. Dall'altra parte, invece, Messi ha riportato l'Argentina a vincere una competizione internazionale, con la conquista della Copa America.

Lionel Messi celebrando la Copa América con Argentina Credit Foto Getty Images

Sul podio con Messi e Lewandowski ci sarebbe invece il francese Karim Benzema, bomber di vitale importanza per il Real Madrid di Ancelotti. Neanche sul podio, invece, Jorginho che in questo 2021 aveva portato a casa l'Europeo con l'Italia oltre a Champions League e Supercoppa europea con il Chelsea. Fuori dal podio anche Cristiano Ronaldo che lascia la top 3 per la prima volta dal 2011. L'ultima volta in cui non ci era salito fu nel 2010, quando il podio fu tutto a tinte blaugrane, con Messi che guardava dall'alto anche i suoi compagni di squadra Xavi e Iniesta.

