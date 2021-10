A distanza di due anni dall'ultima assegnazione, torna il Pallone d'Oro , il premio individuale più ambito dai calciatori e istituito da France Football nel 1956. Nel 2020 il riconoscimento non era stato assegnato a causa della pandemia di Covid-19 che aveva stravolto il calendario e i format della competizione. Tocca a Lionel Messi difendere il titolo, conquistato per la sesta volta in carriera nel 2019. Ed è proprio l'argentino del Paris Saint Germain, che quest'anno ha vinto la Copa America con la Seleccion, uno dei due grandi favoriti di questa edizione. L'altro è Jorginho , forte del doppio titolo di campione d'Europa conquistato prima con il Chelsea e poi con l'Italia a Euro 2020. Nella classifica all time dei plurivincitori del Pallone d'Oro, svetta (manco a dirlo) Messi con 6 successsi, seguito da Cristiano Ronaldo a quota 5. Platini, Crujiif e Van Basten hanno trionfato 3 volte ciascuno. La proclamazione del vincitore dell'edizione 2021 avverrà il prossimo 29 novembre a Parigi.