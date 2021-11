. Il bomber polacco, campione di tutto nel 2020 con il Bayern Monaco, è uno degli attaccanti più forti di sempre, capace di segnare in ogni contesto e contro ogni squadra . A poco più di due settimane dalla consegna del Pallone d'Oro (la cerimonia è in programma il 29 novembre a Parigi) proviamo a spiegare perché meriterebbe di chiudere l’anno ricevendo il premio più importante a livello individuale. Abbiamo selezionato 4 motivi che, di fatto, ricalcano i 4 criteri su cui si basa la scelta della giuria chiamata a votare: le prestazioni individuali e le vittorie di squadre, il talento, la carriera e la personalità.

È opinione comune che in un mondo senza stravolgimenti dovuti al Covid-19 il Pallone d’Oro 2020 sarebbe finito nelle mani di Robert Lewandowski. Il nativo di Varsavia, oltre ai titoli di squadra, è stato il calciatore dell'anno UEFA, il miglior attaccante della Champions League 2019-2020, il calciatore dell'anno FIFA e il miglior giocatore della coppa del mondo per club.- ha detto a dicembre 2020 al DailyMail -

Contando solo i gol stagionali con la maglia del Bayern Monaco, Robert Lewandowski viaggia sopra i 40 dal 2015-16. Sei stagioni cosparse di fedeltà, successi e ribalta internazionale. Nella squadra tedesca, che cambia qualche pezzo ogni anno, la costante è sempre lui. Tra campionati, titoli di capocannoniere, di miglior giocatore, presenza nelle varie squadre dell’anno e coppe, "Lewangoalski" (come lo ha ribattezzato Thomas Muller) non passa mai di moda.

Il 15 maggio 2021, grazie alla rete siglata su calcio di rigore contro il Friburgo, "Lewy" ha eguagliato il record storico della storia della Bundesliga di gol segnati in una singola stagione di Gerd Müller (40) , per poi realizzare la settimana seguente il 41º gol e stabilire il record assoluto di marcature nel torneo in una singola stagione. Inoltre, come se non bastasse,