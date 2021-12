Sono passati esattamente 7 giorni dalla serata del Théâtre du Châtelet, sede della consegna del Pallone d'Oro 2021 nelle mani di Lionel Messi: accanto alla Pulce c'era Robert Lewandowski, altro papabili vincitore che invece si è dovuto accontare del premio "Goleador dell'anno". Ecco le sue sensazioni a freddo, rilasciate a Kanale Sportowym.

Ho provato tristezza, non c'è niente da nascondere. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi, mi sento insoddisfatto. Ci sono andato vicino, ho lottato con Lionel Messi... Ovviamente lo rispetto per come gioca e per quello che ha fatto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi fa capire il livello che sono riuscito a raggiungere. In effetti, però, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo dovuto giocare una partita infrasettimanale

Lionel Messi ha mostrato di rispettare molto il rivale di quest'anno, e lo ha ricordato anche nel suo discorso di ringraziamento, quando ha chiesto pubblicamente a France Football di riservare un Pallone d'Oro anche per Lewandowski. "Vorrei che le sue parole fossero sincere, non parole vuote. Tuttavia, l'idea non mi entusiasma".

