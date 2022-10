Marca, la vittoria del francese non è nemmeno in discussione, è già certa. Questo il contenuto delle indiscrezioni del quotidiano spagnolo, che ha spoilerato interamente quanto succederà nella serata. I riconoscimenti saranno assegnati tutti quanti a giocatori della Liga. Il Trofeo Yashin per il miglior portiere sarà di Thibaut Courtois, un altro protagonista della 14^Champions League del Real Madrid. Decisive le sue parate in finale contro il Liverpool, già solo per queste se lo meriterebbe. Infine, il vincitore del Trofeo Kopa per il miglior under 21 sarà Gavi del Barcellona. Questo premio resterà quindi in casa blaugrana, un anno fa lo vinse Pedri, il compagno di reparto. Mancano poche ore alla premiazione del Pallone d’Oro 2022 . Questa sera infatti si terrà la cerimonia al Théâtre du Châtelet di Parigi. Per la prima volta il trofeo sarà consegnato nelle mani del migliore della stagione (quella 2021/22) e non dell’anno solare. Ecco allora che dopo il settimo sigillo di Lionel Messi , sembra tutto pronto per il trionfo di Karim Benzema , l’uomo copertina della scorsa annata. Addirittura secondo. Questo il contenuto delle indiscrezioni del quotidiano spagnolo, che ha spoilerato interamente quanto succederà nella serata. I riconoscimenti saranno assegnati tutti quanti a giocatori della Liga.per il miglior portiere sarà di, un altro protagonista della 14^Champions League del Real Madrid. Decisive le sue parate in finale contro il Liverpool, già solo per queste se lo meriterebbe. Infine, il vincitore delper il miglior under 21 saràdel Barcellona. Questo premio resterà quindi in casa blaugrana, un anno fa lo vinse Pedri, il compagno di reparto.

BENZEMA SENZA RIVALI

Campione di Spagna e d’Europa con il Real Madrid, il francese è stato il trascinatore della sua squadra con tanti gol, di cui la maggior parte nei momenti decisivi. 27 reti in Liga, 15 in Champions League, un bilancio straordinario. A cui si aggiunge la Nations League con la Francia vinta il 10 ottobre 2021 a San Siro contro la Spagna, suo uno dei gol. Leader carismatico, rapace d’area, costante come pochi, attaccante con una tecnica superiore alla media ed una grande intelligenza nelle scelte e nei movimenti senza palla, Karim merita più di chiunque altro questo premio. Nessuno la pensa diversamente tra gli addetti ai lavori. Si tratterebbe di una prima volta, il 9 delle Merengues infatti non ha mai vinto questo riconoscimento, e non è nemmeno mai salito sul podio.

Per Marca i rivali di Benzema sarebbero Mané, Lewandowski e Mbappé. Tutti e tre però secondo la rivista France Football e la giuria non sarebbero stati all’altezza del centravanti di Ancelotti, che già nell’edizione 2021 aveva tentato di stare nei primi 3 ma era stato anticipato da Messi, Lewandowski e Jorginho. Il capitano del Real Madrid entrerà dunque di diritto nell’olimpo dei grandi calciatori della storia. Con la Champions League 2021-22, che porta il suo nome, ha compiuto il salto di qualità e di maturità finale: da grande giocatore a giocatore unico. Il madridista, tra l’altro, romperà il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, impresa che è riuscita soltanto a Luka Modric nel 2018 e che invece è sfuggita a Robert Lewandowski con l’annullamento dell’edizione 2020, per la quale era favorito.

