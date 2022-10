Karim Benzema, Dietro la carriera di un fuoriclasse, di un campione del calcio c’è gloria, fama, trofei, lauti guadagni ma anche tanto, tanto sacrificio. stella e capitano del Real Madrid e da lunedì meritatissimo neo Pallone d’Oro 2022 , per arrivare a giocare il suo migliore calcio a 35 anni, diventando il totem e trascinatore di quella meravigliosa macchina da trofei guidata da Carlo Ancelotti, ha sacrificato anche il dito di una mano: il mignolo della mano destra, da almeno tre anni costantemente fasciato da una bendatura.

Nel corso della premiazione sul palco del Theatre du Chatelet di Parigi, però Benzema nel tenere in mano il pesante ed iconico premio ha mostrato a favore di telecamere e fotografi, il dito della mano che è apparso in una posizione deforme piegato in un angolo acuto senza che il numero 9 possa fare nulla per raddrizzarlo. Scatti ed immagini che hanno fatto il giro dei social e hanno riportato d’attualità un dettaglio che riguarda la sua ‘iconica’ fasciatura alla mano destra, che Karim ‘The Dream’ indossa immancabilmente ogni qualvolta gioca una partita col Real Madrid o con la maglia della Nazionale Francese.

Perché Benzema gioca con la mano destra fasciata?

Tutto ha inizio nel gennaio 2019, quando dopo uno scontro con l’allora difensore del Betis Siviglia, Marc Bartra, Benzema si infortunò al mignolo della mano destra. Nel contrasto l’ex centrale del Barça, Benzema si fratturo il dito della mano destra, un guaio che lo avrebbe costretto ai box per circa due mesi, in una fase cruciale della stagione. E così ha iniziato ad adottare questa vistosa fasciatura. L’estate seguente il francese si operò, ma di lì a qualche mese ricevette nuovamente un altro colpo alla mano che lo avrebbe obbligato a un nuovo intervento chirurgico, operazione che però non è mai avvenuta perché Benzema l’ha sempre rimandata come ha spiegato anche in una conferenza all’inizio della scorsa stagione: “Sono stato operato una prima volta, il problema è che devi stare fuori per due mesi. Poi mi sono infortunato di nuovo, ma ora non ho tempo per un altro intervento chirurgico, ecco perché gioco con una benda".

Benzema festeggia alzando al cielo dopo un gol la mano destra fasciata Credit Foto Getty Images

L’iconica fasciatura che cinge la mano destra del bomber n°9, altro non è che un bendaggio con nastro kinesiologico, utilizzato da diversi atleti per problemi di questo genere. Un taping, che permette di migliorare i movimenti articolari, muscolari e dei legamenti ed evitare movimenti non necessari e di conseguenza anche evitare di sentire il dolore.

