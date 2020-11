Tira una brutta aria per il commissario tecnico della Germania, Joachim Loew, uscito con le ossa rotte dell'ultimo match valido per la Nations League, perso contro la Spagna per 6-0 la settimana scorsa a Siviglia. La Federcalcio tedesca ha annunciato di avere convocato una riunione d'emergenza il 4 dicembre per fare il punto sulla Nazionale dei bianchi e il futuro del ct.