La leggenda del calcio ceco Antonin Panenka , 71 anni, è ricoverato in rianimazione attaccato a un respiratore a Praga per le conseguenze del Covid-19 . A confermarlo, il suo club storico, il Bohemians, con due tweet.

"Tondo" Panenka passò alla soria del calcio per aver calciato quel rigore che, nel 1976, regalò il campionato europeo alla sua Cecoslovacchia, sconfiggendo la Germania Ovest nell'appendice dei tiri dal dischetto. Il suo colpo venne imitato in seguito dai più grandi campioni del calcio moderno come Francesco Totti (indimenticabile la semifinale contro l'Olanda a Euro 2000), Andrea Pirlo e Zinédine Zidane.