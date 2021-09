E’ arrivata la seconda vittoria consecutiva per la nuova Nazionale italiana di calcio U21 di Paolo Nicolato impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2023. Dopo il successo contro il Lussemburgo, gli azzurrini si sono ripetuti quest’oggi al Menti di . Dopo il successo contro il Lussemburgo, gli azzurrini si sono ripetuti quest’oggi al Menti di Vicenza battendo il Montenegro per 1-0

La partita è stata decisa dalla rete all’8′ della ripresa di Lorenzo Colombo che con un sinistro a pelo d’erba non ha dato scampo al portiere montenegrino.

Un risultato molto prezioso, visti i pareggi tra Svezia e Bosnia e tra Irlanda e Lussemburgo. L’Italia si è portata a quota 6 punti e al secondo posto del girone, a una sola lunghezza dagli svedesi che però hanno disputato un match in più. Gli irlandesi, invece, sono con 4 punti con due match affrontati come gli azzurrini.

Calciomercato Marotta: "Siamo vicini al rinnovo con Lautaro e Brozovic" 42 MINUTI FA

Questo chiaramente dà un vantaggio alla formazione di Nicolato: “Queste prime due erano due gare delicate, lo ha dimostrato anche il pareggio odierno del Lussemburgo. Per noi era importante iniziare bene e lo abbiamo fatto: è chiaro che non brilliamo per esperienza, ma è normale che sia così, in questo momento non possiamo pretendere di più. Io sono soddisfatto per l’impegno, si sta n creando un gruppo e sono stati fatti molti passi avanti. Però dobbiamo stare attenti perché il cammino è lungo“, le parole del tecnico azzurro al termine del match (fonte: Figc).

Qualificazioni Mondiali Europa Immobile e Insigne lasciano il ritiro: niente Lituania 2 ORE FA