Paolo Rossi è entato nella storia del calcio soprattutto per la sua mitologica tripletta segnata in Italia-Brasile ai Mondiali 1982. Quei tre gol siglati a Barcellona permisero alla nostra Nazionale di involarsi verso le semifinali, proseguendo quella cavalcata in Spagna che si concluse con la conquista della Coppa. Gli azzurri sconfissero i verdeoro per 3-2 in quella contesa e, al termine dell’incontro, il soprannominato Juninho Fonseca riuscì a impossessarsi della casacca del ribattezzato Pablito. Era un difensore di riserva della fortissima Seleçao, ma in quell’occasione riuscì ad appropriarsi legittimamente di una delle casacche simbolo della storia del pallone (gli venne donata da qualcuno dello staff, come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport).