Per molti bambini Santa Lucia è la "santa dei regali", l'equivalente di Babbo Natale per intenderci. Santa Lucia è anche la santa che dà il nome alla frazione più settentrionale del Comune di Prato, la seconda città toscana per numero di abitanti. Siamo a pochi chilometri da Firenze, roccaforte dove la passionaccia per il calcio si manifesta in particolar modo nella cura dei settori giovanili. Nel corso degli anni i dirigenti della squadra della frazione di Santa Lucia - ora fusasi con i vicini del Coiano - hanno trovato l'alchimia giusta per offrire a quella grande massa di eterni bambini che sono i tifosi della Nazionale regali dal valore inestimabile. Da qui è partita la traiettoria calcistica del compianto Paolo Rossi. Ma non solo.