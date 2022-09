Ci risiamo. L'ex giocatrice del Paris Saint-Germain Aminata Diallo è stata arrestata e nuovamente presa in custodia dalla polizia in relazione all'aggressione organizzata contro una delle sue compagne di squadra Kheira Hamraoui. Come riportano i media francesi, la Diallo è stata fermata con l'accusa di aver organizzato l'attacco. È la seconda volta che finisce in manette nell'ambito di un'indagine sull'aggressione risalente a un anno fa. Diallo è stata arrestata a novembre e rilasciata senza accuse.

L'aggressione

Hamraoui è stata aggredita nei dintorni di Versailles dopo una serata fuori con la stessa Diallo e altre compagne di squadra. Hamraoui è stata colpita più volte con una sbarra di metallo e ha avuto bisogno di punti su mani e gambe. Nei giorni scorsi è trapelato anche la notizia dell’arresto di quattro uomini che hanno ammesso la propria presenza sul luogo dell’aggressione.

