Fanum Orosei-La Caletta 40-0: sta diventando un Giovanissimi', in una provincia sarda, terminata con una miriade di gol di scarto e che ha consentito al Fanum di vincere il campionato proprio grazie alla differenza reti. Secondo molti, gli avversari avrebbero dovuto fermarsi in segno di Esordienti') e, per raggiungere un numero quanto meno accettabile, è stata schierata una ragazza. Per altri, invece, la vera offesa sarebbe stata proprio quella di rinunciare a giocare e magari facendo 'melina' o 'torello' per tutti i 90', sulla vicenda sono in molti a prendere posizione, tra cui Gianni Cadoni, presidente regionale della Figc: : sta diventando un vero e proprio caso la partita tra '', in una provincia sarda, terminata con una miriade di gol di scarto e che ha consentito al Fanum di vincere il campionato proprio grazie alla differenza reti. Secondo molti, gli avversariin segno di sportività e per non umiliare una squadra con evidenti difficoltà come testimonia l'aver giocato in 10 per mancanza di giocatori, tanti ragazzi schierati erano più piccoli (categoria '') e, per raggiungere un numero quanto meno accettabile, è stata schierata una ragazza. Per altri, invece, la vera offesa sarebbe stata proprio quella die magari facendo '' o '' per tutti i 90', sulla vicenda sono in molti a prendere posizione, tra cui, presidente regionale della

"Nel calcio giovanile deve prevalere un altro spirito. Noi dobbiamo verificare la regolarità della partita ma gli allenatori sono anche educatori, devono essere esempi importanti per i ragazzi. In casi come questo serve buon senso, deve esistere la cultura sportiva: ci si può fermare, non ci deve mai essere un’umiliazione del genere. Per fortuna ho sentito gli sconfitti e sono sereni ma queste situazioni non mi piacciono".

LE DICHIARAZIONI DEI DIRIGENTI

Dall'altra parte della bilancia, pende la legge della vittoria. Il Fanum Orosei era obbligato a vincere con quanti più gol di scarto possibile per vincere il campionato e superare con la differenza reti i Lupi di Goceano di Bono e così hanno fatto. Prima della partita, il Fanum ha messo subito le cose in chiaro sui social, scrivendo: 'Vincere con una vagonata di gol necessari per accaparrarsi il campionato provinciale'. Di seguito, le parole di Francesco Soro, dirigente del club: "Siamo stati costretti a segnare così tanto, volevamo lo spareggio ma non ci è stato concesso dalla Figc. Non potevamo dire ai ragazzi non segnate, non vincete il campionato”: per noi sarebbe stato molto più umiliante. La squadra non ha mai esagerato, non ha esultato, non ha deriso gli avversari. Abbiamo parlato con loro prima del fischio d’inizio e ci hanno detto 'fate la vostra partita, siamo in 10 ma giocheremo'".

Dall'altra parte, c'è La Caletta che ha vissuto la sconfitta in maniera assolutamente sportiva, capendo la necessità degli avversari ma soprattutto non abbandonando i suoi piccoli calciatori e spiegando loro che nella vita non bisogna mai mollare e rammaricarsi troppo. Nel post gara, ha parlato Nicolò Selis, responsabile del settore giovanile del club: "Ai ragazzi ho detto che nessuno deve pensare che sia stata un’umiliazione: non c’è da vergognarsi della sconfitta. Ho ricevuto tante chiamate da allenatori di tutta la Sardegna, ci hanno fatto i complimenti per la tenacia dimostrata in questi mesi. Per noi anche questa è stata una partita normale, non ci siamo scansati. Molti ragazzi durante l’anno sono andati via, forse anche per le troppe sconfitte che non piacevano a tanti genitori, e chi è arrivato fino a questo punto ha avuto il merito di portare a termine il campionato. I nostri avversari si sono scusati prima e dopo la partita, nessuno è andato a prendere il pallone in porta dopo i gol, abbiamo fatto il terzo tempo insieme. Sui social hanno scritto che era meglio far finta di infortunarsi e perdere la partita a tavolino, ma non è vero: l’importante era non mollare e i ragazzi ci sono riusciti".

