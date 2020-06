Passa la proposta di Gravina: il calcio femminile diventa professionistico dal 2022/23

La Federcalcio promuove la proposta del presidente Gravina, ovvero quella di un piano triennale per approdare alla nuova formula.

Un piccolo passo per le donne, un grande passo verso il professionismo.

Il Consiglio della Federcalcio ha infatti condiviso all'unanimità la proposta di Gabriele Gravina, presidente della Figc, di avviare il progetto del professionismo: un cammino da portare a compimento per la stagione 2022/23.

"Questa prospettiva - si legge nel comunicato della Figc - è stata ritenuta la migliore per formalizzare un passaggio divenuto ormai improcrastinabile sul tema della pari dignità, garantendo al tempo stesso un periodo adeguato per preparare il sistema, in attesa dei decreti attuativi anche su questo argomento che sta preparando il Ministro per lo Sport Spadafora nell'ambito della discussione della legge delega di riforma".

Mondiale 2023 assegnato ad Australia e Nuova Zelanda

Australia e Nuova Zelanda ospiteranno i FIFA Women’s World Cup 2023. I due Stati oceanici hanno battuto la concorrenza della Colombia, unica avversaria in corsa.Nei giorni scorsi il Giappone, unico vero avversario delle oceaniche, aveva ritirato la sua candidatura. Lo stesso aveva fatto il Brasile qualche settimana prima.

