Paul Gascoigne filmato al pub di un amico durante la quarantena: la fidanzata lo scarica

L'ex giocatore di Tottenham, Newcastle e Lazio l'ha combinata grossa: rischia una sanzione per aver violato le regole anti-Coronavirus. Un filmato diffuso online lo pizzica al pub di un amico. Secondo il Daily Star, la fidanzata Wendy lo ha lasciato dopo aver scoperto il video.

Un’altra (dis)avventura alcolica per Paul Gascoigne. L’ex calciatore di Tottenham e Lazio è stato ripreso durante un’incursione nel giardino di un amico, arredato a pub per sopperire la chiusura dei locali nel Regno Unito. Secondo il Daily Star, “Gazza” avrebbe violato le regole imposte dal governo per combattere il Coronavirus, e i guai non finiscono qui: la fidanzata Wendy Leech, con cui Gascoigne aveva sviluppato una delle poche relazioni durature della sua vita, lo ha mollato in seguito alla scoperta del video.

I problemi d’alcolismo che hanno messo a repentaglio la vita di Gascoigne sono ben noti, e proprio quando il mondo pensava ne fosse uscito, ecco l’ennesima stangata, l’ennesimo “Non ce l’ho fatta un’altra volta”. Wendy, madre di due bambini, avrebbe abbandonato la casa di Gascoigne per tornare a Gainsbourough, nel suo vecchio appartamento.

Il video della “scampagnata” dell’ ex calciatore è ancora visibile sui social: gli amici lo chiamano per nome, lui risponde e impugna una bottiglia di birra. Ad obiettare è l’agente di Gascoigne, che nega l’infrazione delle misure di lockdown da parte del suo assistito; secondo l’agente, il filmato incriminato è stato registrato 10 settimane fa, prima dell’inizio della quarantena. È tuttavia difficile credere a una spiegazione del genere: il video mostra Gascoigne in pantaloncini corti, e sullo sfondo è possibile vedere alberi con foglie. Non esattamente uno scenario invernale.

