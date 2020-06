Paura per Cristante: vogliono rubargli l'orologio, lui si difende e li mette in fuga

Momenti di terrore per il centrocampista della Roma Bryan Cristante venerdì a Roma.

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante è stato vittima di una rapina nella mattinata di venerdì: il giocatore, mentre era a bordo della sua auto in zona Prati, nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, è stato affiancato da uno scooter con due uomini coperti dal casco integrale.

I due malviventi lo hanno minacciato (si parla di una pistola, ma la notizia non è verificata) per rubargli l'orologio Rolex che aveva al polso: Cristante non si è spaventato, è sceso dalla macchina, si è difeso dai delinquenti ed riuscito a mettere in fuga le due persone anche chiedendo aiuto a voce alta.

Successivamente un agente in borghese è intervenuto a soccorrere il giocatore, che poi si è diretto al commissariato di Prati per sporgere denuncia. Solo un brutto spavento, ma anche grande coraggio da parte di Bryan Cristante.

