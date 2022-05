Incredibile quanto successo nella semifinale Scudetto di Primavera in programma in quel di Sassuolo: sotto di tre reti dopo i primi, disastrosi, 45 minuti l'Inter di mister Cristian Chivu - fresco di rinnovo di contratto - e rialza la testa al 77esimo e tra 90esimo e 93esimo piazza l'uno-due che vale il 3-3 clamoroso. Forte del vantaggio accumulato nella stagione regulare (miglior posizionamento in classifica) all'Inter basta conservare il pareggio per accedere alla finalissima contro la Roma in programma martedì della settimana prossima. Missione compiuta!

IL TABELLINO

INTER: 1 Rovida; 19 Silvestro (25 Grygar 87'), 5 Hoti, 23 Moretti, 6 Carboni F.; 14 Fabbian (30 Owusu 58'; 18 Nunziatini 110'), 4 Sangalli (C), 8 Casadei; 7 Peschetola (10 Iliev 46'); 38 Carboni V. (22 Abiuso 58'), 35 Zuberek (9 Jurgens 46'). Allenatore: Cristian Chivu.

CAGLIARI: 1 D'Aniello, 3 Obert, 4 Palomba, 5 Conti, 7 Delpupo (27 Tramoni 73'), 8 Kourfalidis (18 Schirru 68'), 10 Desogus (19 Vitale 83'), 26 Cavuoti (14 Corsini 83') , 28 Sulis, 30 Secci (21 Pulina 105'), 37 Zito Luvumbo (22 Vinciguerra 83').Allenatore: Roberto Concas.

Marcatori: 14' e 46' Desogus (C), 43' Zito Luvumbo (c) su rigore, 77' e 90' Abiuso (I), 93' Sangalli (I)

Ammoniti: Rovida (I), Hoti (I), Zito Luvumbo (C), Secci (C), Moretti (I), Schirru (C), Casadei (I), Sulis (I)

Arbitro: Daniele Virgilio (sez. Trapani)

