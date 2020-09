Sembra impossibile, eppure Aster Vranckx è riuscito a sbagliarlo. È successo durante Mechelen-Oostende, gara valida per la quinta giornata di Pro League, il massimo campionato belga. Sul risultato ancora fermo sullo 0-0, il giovane centrocampista dei padroni di casa è riuscito a divorarsi il gol del vantaggio in maniera davvero clamorosa. Da due passi, dopo che il tiro cross del compagno era sbattuto sulla traversa, il classe 2002, forse in preda all'affanno di voler trovare il gol, è scivolato sul pallone non riuscendo a depositarlo nella porta vuota a pochi passi da lui.