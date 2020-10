"Oggi sono più felice che mai. Ho completato otto decenni in questo viaggio chiamato vita, e ho ancora la salute per continuare al vostro fianco". Inizia così il post su Twitter attraverso il quale Pelé ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri per l'80esimo compleanno festeggiato nella giornata di giovedì: "Sono felice e grato, come se avessi appena segnato un gol. Siete stati generosi con me, grazie!", prosegue Pelé che si è rivolto a tutti i suoi numerosi follower e ammiratori anche con un breve video.