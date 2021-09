E' giallo sulle condizioni di Pelé. Le testate di tutto il mondo riportano la notizia secondo cui O'Rey sarebbe ricoverato da sei giorni in un ospedale di San Paolo. Alcune dicono che le ragioni non sono state comunicate, mentre la versione online di Globoesporte, la principale testata sportiva brasiliana, scrive che l'ex attaccante si trova dentro per esami di routine.

Mentre è arrivata anche qualche smentita, la notizia è stata confermata da persone vicine al tre volte campione del mondo: Pelé è ricoverato all'Albert Einstein di San Paolo e al momento è sotto osservazione, dopo aver svolto degli esami di routine che erano stati rinviati dall'ex calciatore per ragioni legate alla pandemia.

Dubbi sulle sue condizioni

Legittimamente, quindi, si solleva qualche dubbio sulle sue reali condizioni di salute: a 80 anni sei giorni di ricovero dall'esterno suonano come un campanello d'allarme. Bisogna però anche dire che, se gli esami da fare erano davvero molti, è possibile che Pelé abbia scelto la soluzione più pratica d farsi ricoverare per non dover fare continuamente dentro e fuori dall'ospedale. Ci sono esami di routine (o quasi) infatti che richiedono una preparazione specifica (come per esempio quelli legati all'apparato digerente o urinario) perciò ciò che è stato comunicato potrebbe essere effettivamente la verità e il brasiliano non correrebbe quindi alcun pericolo.

