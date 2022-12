Un altro grande sospiro di sollievo. Avevano destato enorme preoccupazione nelle scorse ore le condizioni di salute di Pelé, ricoverato all'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo. E' stata la stessa leggenda a tranquillizzare tutti riguardo le sue condizioni di salute, giudicate gravi in principio da alcuni organi di stampa. O'Rey, invece, si è affidato a Instagram per fare chiarezza: "Amici, sono in ospedale a fare la mia visita mensile. È sempre bello ricevere messaggi positivi come questo. Grazie a Qatar per questo omaggio, e a tutti coloro che mi mandano buone vibrazioni!".

"Tutti noi vogliamo in salute Pelé, la nostra più grande icona, l'extraterrestre diventato terrestre". Anche l'agente Joe Fraga e i familiari dell'ex attaccante si sono uniti nel rassicurare tutti. Lo stato di salute di Pelé aveva tenuto col fiato sospeso anche il Brasile impegnato nei Mondiali in Qatar . Proprio dal ritiro della nazionale erano arrivati gli auguri in una conferenza stampa del ct Tite nei confronti della leggenda verdeoro:Anche l'agente Joe Fraga e i familiari dell'ex attaccante si sono uniti nel rassicurare tutti.

