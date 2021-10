Diego Maradona. In tanti lo hanno ricordato, Pelé, una delle star del passato che proprio con Diego aveva animato un dualismo incredibile su chi sia stato il più forte della storia di questo sport. Oggi sarebbe stato il compleanno di. In tanti lo hanno ricordato, da chi popola il mondo del calcio a chi il calcio lo guarda solo da spettatore. A fargli gli “auguri” e a ricordarlo è anche, una delle star del passato che proprio con Diego aveva animato un dualismo incredibile su chi sia stato il più forte della storia di questo sport.

Dio gli ha dato il genio. Il mondo gli ha dato il suo amore. Oggi è il compleanno di Diego. Per sempre, in questo giorno, chiunque ami il calcio ricorderà cosa faceva con la palla. Quanto a me, personalmente, ho la possibilità di ricordare con affetto la bellissima amicizia che abbiamo avuto. Questi ricordi sono un vero regalo

Ad

Calcio Il Napoli ricorda Maradona: "Nel 1960 nasceva il più grande" 9 ORE FA

Un bel ricordo del brasiliano a testimonianza del grande rapporto che erano riusciti a costruire negli ultimi anni insieme.

Quando Maradona arrivò allo stadio di Napoli...

Calcio Argentina, la casa natale di Maradona diventa patrimonio nazionale 28/10/2021 A 12:55